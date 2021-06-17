



ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRDILAR

İsrail savaş uçaklar, geçen ay yürürlüğe giren ateşkese rağmen dün gece saatlerinde Gazze'de Hamas'a ait iki noktaya hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Hamas'a ait bazı noktaları vurduğu ifade edilerek, saldırının Gazze'den İsrail'e yangın çıkaran balonlar fırlatılmasına karşılık olarak gerçekleştirildiği kaydedilmişti.