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    • 18.06.2021 00:04
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    Son dakika: Terör devleti ateşkese rağmen 'yi vurdu

    İşgalci terör devleti 'e ait savaş uçakları, ’ndeki ve ’a hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 'a ait mevzilerin hedef alındığı bildirildi. İşte tüm detaylar...

    İsrail savaş uçakları Gazze'ye saldırdı

    İsrail ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor.

    İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ve güneyindeki Han Yunus kentinde Hamas'a ait mevzileri hedef alındı.



    Saldırılarda ölü ve yaralı olup olmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.



    ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRDILAR
    İsrail savaş uçaklar, geçen ay yürürlüğe giren ateşkese rağmen dün gece saatlerinde Gazze'de Hamas'a ait iki noktaya hava saldırısı düzenlemişti.

    İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Hamas'a ait bazı noktaları vurduğu ifade edilerek, saldırının Gazze'den İsrail'e yangın çıkaran balonlar fırlatılmasına karşılık olarak gerçekleştirildiği kaydedilmişti.



        254 ŞEHİT 948 YARALI
        Öte yandan Filistin'in Gazze Şeridi bölgesine yönelik 10 Mayıs'ta başlayan İsrail saldırıları, 21 Mayıs'ta İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin ardından sona ermişti.

        Saldırılarda, 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli şehit olmuş, bin 948 kişi de yaralanmıştı.
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