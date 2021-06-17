Ancak ilaca Salloway gibi olumlu bakmayan uzmanlar da var. Geçtiğimiz günlerde FDA'ya tavsiyede bulunan bir paneldeki üç bilim adamı, ilacın onaylanmasından sonra istifa etti.

New York Times'a konuşan Dr. Aaron Kesselheim, 'Bu, FDA'nın hatırlayabildiğim kadarıyla bugüne kadar verdiği en kötü onay kararı olabilir' dedi.