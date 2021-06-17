Reuters'ın Alman Bild gazetesine dayandırdığı haberine göre, Almanya'nın batısında yer alan Espelkamp bölgesinin merkezinde bir kişinin silahlı saldırı düzenlediği belirtildi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin olay yerinden kaçtığı bildirilirken Bild gazetesi, polisin, saldırının 'çıldıran bir kişi' tarafından gerçekleştirdiğini belirtti.

Olay yerine özel polis komandolarının geldiği aktarıldı.