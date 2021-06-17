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    • Dünya
    • 17.06.2021 14:36
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    • 17.06.2021 15:02
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    SON DAKİKA: 'da silahlı saldırı! Hayatını kaybedenler var

    Son dakika haberleri... Reuters’ın ne dayandırdığı son dakika haberine göre, ’nın batısında yer alan şehrinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki kişi hayatını kaybederken saldırsan ise olay yerinden kaçtı

    Almanya'da silahlı saldırı! Can kayıpları var

    Reuters'ın ne dayandırdığı haberine göre, 'nın batısında yer alan bölgesinin merkezinde bir kişinin silahlı saldırı düzenlediği belirtildi.

    İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    Saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

    SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI
    Silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin olay yerinden kaçtığı bildirilirken Bild gazetesi, polisin, saldırının 'çıldıran bir kişi' tarafından gerçekleştirdiğini belirtti.
    Olay yerine özel polis komandolarının geldiği aktarıldı.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Almanya'da silahlı saldırı! Hayatını kaybedenler var