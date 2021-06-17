En son reformun, Konsey'e 4 geçici üyenin eklendiği 1960'larda yapıldığını ve o tarihten bu yana yapısının değişmediğini söyleyen Heusgen, "Değişim olması gerektiğine inanıyoruz. Almanya açısından önemli çünkü BM sistemine en fazla katkı sağlayan ikinci ülkeyiz. Güvenlik Konseyi'nin kabul görmesi, insanların gerçekten bunun kendilerini temsil eden bir sistem olduğuna inanması için de yapısının değişmesi gerek, günümüz dünyasını yansıtması gerek." değerlendirmesinde bulundu.

BMGK'DE DAİMİ ÜYE OLARAK TEMSİL EDİLEN TEK BİR AFRİKA ÜLKESİ YOK

Heusgen, 1960'lardaki BMGK reformu sırasında Konsey'de birçok Afrika ülkesinin yer almadığına, halihazırda da 54 Afrika ülkesinin hiçbirinin daimi üyeliğinin bulunmadığına dikkati çekti. Heusgen şöyle devam etti: