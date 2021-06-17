Duvarlarında küllerinden doğan yeni bir dünyayı temsil eden Anka kuşunun, umut ve eşitliğin resmedildiği tabloların yer aldığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), son yıllarda Suriye, Myanmar, İsrail-Filistin sorunu gibi birçok konuda veto gücüne sahip ülkelerin çıkarları nedeniyle uluslararası barış ve güvenliği sağlama sorumluluğunu yerine getiremediği için başta Türkiye olmak üzere, birçok ülke tarafından eleştiriliyor ve reform çağrıları her geçen gün artıyor.
Türkiye, 21. yüzyılın gerçeklerini yansıtmayan mevcut BMGK sisteminin yapısının değişmesi gerektiğini sık sık gündeme getiriyor. Güvenlik Konseyi reformu konusunda ısrarcı olan ülkelerden biri de Almanya.
Almanya, BM Güvenlik Konseyi'ne 6 kez geçici üye seçildi, Konsey'de en son 2019-2020 döneminde görev yaptı.
ABD'nin ardından BM sistemine gönüllü katkıları dahil en fazla fon sağlayan ikinci ülke olan Almanya, küresel arenadaki konumu gereği konseyde daimi üye olarak temsil edilmek istiyor ve reform talep ediyor.
Diplomatik çevrede "cesur" ve "sözünü esirgemeyen" biri olarak tanınan ve görev süresi dolduğu için gelecek aylarda döneceği Berlin'de önemli bir göreve getirileceği konuşulan Almanya'nın tecrübeli BM Büyükelçisi Christoph Heusgen, son röportajlarından birini AA muhabirine verdi.