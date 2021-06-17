Bu, Airbnb evlerinde yaşanan ilk skandal değil. Airbnb'nin bu tür olayları örtbas etmek için 100 kişilik bir 'kara kutu ekibi' kurduğu ortaya çıktı. Bu ekip, olay yeri ve delil temizliği yapıyor. Olayların duyulmaması için yılda 50 milyon dolar harcıyor.