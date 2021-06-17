Avustralyalı 29 yaşındaki bir kadın turist, ABD'nin New York kentinde arkadaşlarıyla Airbnb uygulaması üzerinden ev kiraladı. Evin anahtarını sokaktaki bir dükkandan teslim aldılar.
O dükkanın sahibi Junior Lee (24), gece yarısı arkadaşlarından önce eve dönen kadını bıçak zoruyla korkuttu ve tecavüz etti. Çünkü daha önceden anahtarın kopyasını yaptırmış ve kiracılar dışarıdayken eve girip banyoya saklanmıştı. Bloomberg'ün haberine göre olay 2015'te yaşandı.
50 MİLYON DOLARLIK RÜŞVET
Bu krizi yönetmesi için de ABD eski başkanı Barack Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Nick Shapiro tutuldu. Airbnb, tecavüz mağduru kadına 7 milyon dolar sus payı ödedi. Lee polise teslim edildi. Turistin annesi New York'a getirildi ve psikolojik destek verildi.