SEL VE DİĞER İKLİM SORUNLARI DAHA DA ETKİLEYECEK

Özellikle Brezilya, Vietnam, Kolombiya ve Kenya'da yaşanan üretim kıtlığının kahve ve çikolata fiyatlarını önemli oranda artıracağı bildirilirken analizin sadece kuraklığı dikkate aldığı, sel ve diğer iklim sorunları da göz önüne alındığında durumun daha da kötüleşebileceğinin altı çizildi.