Yapılan yeni bir araştırmaya göre, yaşanan iklim sorunu nedeniyle önümüzdeki yıllarda kahve ve çikolata üretiminin derinden etkileneceği belirtildi.
Araştırmada ayrıca birçok gıdada kullanılan palm yağı ithalatı ile Avrupa Birliği'ndeki kümes hayvanları için ana yem olan soya fasulyesi ithalatında da yüksek bir tehlike olduğunu tespit ettiklerini aktarıldı.
"KAHVE, KAKAO, ŞEKER KAMIŞI, PALM YAĞI VE SOYA FASULYESİ"
Nature Communications dergisinde yayınlanan çalışmada, "Yakın gelecekte, dünyanın diğer bölgelerinde artan kuraklık nedeniyle AB'ye belirli mahsullerin arzı kesintiye uğrayabilir" denirken, "Kahve, kakao, şeker kamışı, palm yağı ve soya fasulyesi, iklim açısından en savunmasız ithal ürünlerdir" ifadeleri yer aldı.