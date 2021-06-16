Son dakika haberleri... ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirve İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı. İki lider ilk kez yüz yüze bir araya geldi.

1985'TEN SONRA İLK KEZ

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldiği zirve, 1985'ten sonra kentte düzenlenen ikinci ABD-Rusya zirvesi oldu.

Cenevre'de, Kasım 1985'te dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ile eski SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov arasında yapılan tarihi zirveden 36 yıl sonra, ABD-Rusya zirvesi heyecanı yaşanıyor.

Başta Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde olmak üzere, tarihte pek çok uluslararası zirve, toplantı ve barış görüşmelerine ev sahipliği yapan kent, kırmızı alarma geçti. Şehirdeki yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekiyor.

Zirve, Leman Gölü (Cenevre Gölü) kıyısında, 18. yüzyılda bir parkın içinde inşa edilen Parc de La Grange'de yapılıyor.

Uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği, 1000'den fazla gazetecinin akredite edildiği zirvenin yapılacağı villanın yakınında uluslararası basın merkezi kuruldu.

Gazeteci Mehmet Çek, görüşmeyle ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Dünyanın gözü burada yapılacak zirvede. Putin tam saat 12.00'de Cenevre'ye geldi. Liderler ilk kez bir araya geldi ve kapılar kapandı.

Görüşme başladı ve 4 saat sürmesi bekleniyor. Saat 18.00'de görüşme bitecek.

Görüşme sonrası ortak basın toplantısı olmayacak. Taraflar ayrı ayrı basının karşısına çıkacak. Son olarak 1985'te dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Rusya Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov arasındaki tarihi zirveden bu yana yani 36 yıl sonra Cenevre liderlere ev sahipliği yapacak.

Dünya şu an bu zirveyi takip ediyor ve üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Cenevre hava sahası trafiğe kapatıldı. Tüm giriş-çıkışlar kontrol altında, yollar ulaşıma kapatıldı.

Resmi bir program bile açıklanmadı. Masada önemli konular var. Nükleer silahlar, iklimsel sorunlar Ukrayna krizi masadaki önemli konular. Diğer yandan siber saldırılar da görüşülecek konular var.

Tartışmalı konularda bir fikir birliği açıklamasından yana olumlu bir hava yok. ABD'deki basın kuruluşları zirvenin çıkmaza gireceğini ifade ediyor.

En azından ilişkileri normalleştirme konusunda umut var. Soğuk savaş döneminden bile kötü seviyede. Biden'ın Putin'i 'katil' olarak nitelendirmesinde de durum anlaşılıyor. Buna rağmen diplomasi yolunun seçilmesi bekleniyor."