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    CNN sunucusu , yumurtalık kanserine yakalandı (Dünya haberleri)

    CNN sunucusu , yumurtalık kanserine yakalandığını ve başarılı bir operasyon geçirerek kanserli kitleyi aldırdığını açıkladı. 'ne (NHS) teşekkür eden Amanpour, tedavi sürecinde kendisini güvende hissettiğini ve sağlık sigortası olduğu i şanslı olduğunu söyledi. CNN, kemoterapi nedeniyle Amanpour'un programını haftalık olarak yayınlamayı planladı.

    Amanpour kanser oldu

    CNN sunucusu , yumurtalık kanserine yakalandığını ve başarılı bir operasyon geçirerek kanserli kitleyi aldırdığını açıkladı. 'ne (NHS) teşekkür eden Amanpour, tedavi sürecinde kendisini güvende hissettiğini ve sağlık sigortası olduğu i şanslı olduğunu söyledi. CNN, kemoterapi nedeniyle Amanpour'un programını haftalık olarak yayınlamayı planladı.

    BİR BİLLDİĞİ VAR
    Microsoft'un     kurucusu , okunacak 5 kitap önerdi:
    Elizabeth Kolbert: ": The Nature of the Future".
    Barack Obama: "".
    Thomas Gryta ve Ted Mann: ": Pride, Delusion, and the Fall of General Electric'.
    Richard Powers: "The Overstory"
    Matt Richtel: ": The Extraordinary New Science of the Immune System...

    KORKU FİLMİ GİBİ
    Çin'de     fil sürüsü, hayatı tehdit etmeye başladı. Filler, Yünnan'dan yola çıktı. Tam 500 kilometre yol yaptı. Kunming'e ulaştı. Yetkililer, fil sürüsünden korunmak için 319 personel, 600'den fazla araç ve 18 drone görevlendirdi. Yaban Hayatı Kampanya Müdürü Evan Sun, "Göçün nedeni hâlâ belirsiz. Gıda yetersizliği, sayılarının artması, yaşam alanlarının kaybolması olabilir" dedi.

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    Bursa'da Başkan Aktaş öğrencilerle beraber okulu boyadı
    Haberler Dünya CNN sunucusu Christiane Amanpour, yumurtalık kanserine yakalandı (Dünya haberleri)