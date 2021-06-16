CNN sunucusu Christiane Amanpour, yumurtalık kanserine yakalandığını ve başarılı bir operasyon geçirerek kanserli kitleyi aldırdığını açıkladı. İngiliz Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) teşekkür eden Amanpour, tedavi sürecinde kendisini güvende hissettiğini ve sağlık sigortası olduğu için şanslı olduğunu söyledi. CNN, kemoterapi nedeniyle Amanpour'un programını haftalık olarak yayınlamayı planladı.

BİR BİLLDİĞİ VAR

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, okunacak 5 kitap önerdi:

Elizabeth Kolbert: "Under a White Sky: The Nature of the Future".

Barack Obama: "A Promised Land".

Thomas Gryta ve Ted Mann: "Lights Out: Pride, Delusion, and the Fall of General Electric'.

Richard Powers: "The Overstory"

Matt Richtel: "An Elegant Defense: The Extraordinary New Science of the Immune System...

KORKU FİLMİ GİBİ

Çin'de fil sürüsü, hayatı tehdit etmeye başladı. Filler, Yünnan'dan yola çıktı. Tam 500 kilometre yol yaptı. Kunming'e ulaştı. Yetkililer, fil sürüsünden korunmak için 319 personel, 600'den fazla araç ve 18 drone görevlendirdi. Yaban Hayatı Kampanya Müdürü Evan Sun, "Göçün nedeni hâlâ belirsiz. Gıda yetersizliği, sayılarının artması, yaşam alanlarının kaybolması olabilir" dedi.