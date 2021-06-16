ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşme sonrası Cenevre'de düzenlediği basın toplantısından ayrıldığı sırada ısrarla soru sormaya devam eden muhabiri fırçaladı.
Biden, Putin ile İsviçre'nin Cenevre kentinde yüz yüze görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.
SORU SORAN MUHABİRE BAĞIRDI
Basın toplantısının ardından kürsüden ayrılan Biden'a, kapıdan çıktığı sırada bir muhabir, "Putin'in davranışlarını değiştireceğine sizi ne bu kadar inandırıyor" diye sordu. "Benim böyle bir güvencem yok, neler oluyor neden hep böyle yapıyorsun" diyerek muhabire bağıran Biden, "Ben ne zaman böyle bir şey söyledim" diyerek yüklendi.
"EĞER BUNU ANLAMIYORSAN YANLIŞ MESLEKTESİN"
Vücut dilinden sinirlendiği ve gergin olduğu anlaşılan Biden muhabire, Putin ile ilgili olarak, "Ben dedim ki, davranışlarını değiştirecek şey, dünyanın geri kalanının onlara tepki vermesi ve dünyadaki önemlerini azalmakla olur" ifadelerini kullanarak, "Bir güvence değil, sadece gerçekleri söylüyorum" dedi.