Son dakika haberi... Yerel kaynakların yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ve Gazze Şehrinin güneyindeki Zeytun semtinde Hamas'a ait iki noktayı hedef aldığını belirtti.
Saldırılarda yaralanan veya ölen olmazken maddi hasarın meydana geldiği ifade edildi.
İsrail ordusu tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Hamas'a ait bazı noktaları vurduğu ifade edilerek, saldırının dün Gazze'den İsrail'e yangın çıkaran balonlar fırlatılmasına karşılık olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.