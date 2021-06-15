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    • Dünya
    • 16.06.2021 03:06
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    • 16.06.2021 03:12
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    Son dakika: Terörist 'in mazlum halkına saldırısı sürüyor! İsrail savaş uçakları 'yi vurdu

    Son dakika haberi... savaş uçaklar, geçen ay yürürlüğe giren ateşkese rağmen 'de bulunan Hamas'a ait iki noktaya hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının 'nin güneyindeki kentinde ve in güneyindeki semtinde Hamas'a ait iki noktayı hedef aldığını belirtti. Saldırılarda yaralanan veya ölen olmazken maddi hasarın meydana geldiği ifade edildi.

    İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

    Son dakika haberi... Yerel kaynakların yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ve Gazze Şehrinin güneyindeki Zeytun semtinde Hamas'a ait iki noktayı hedef aldığını belirtti.

    Saldırılarda yaralanan veya ölen olmazken maddi hasarın meydana geldiği ifade edildi.

    İsrail ordusu tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Hamas'a ait bazı noktaları vurduğu ifade edilerek, saldırının dün Gazze'den İsrail'e yangın çıkaran balonlar fırlatılmasına karşılık olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.

        Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden devam eden tüm eylemlere ve bölgede çatışmaların yeniden başlaması da dahil olmak üzere tüm senaryolara karşı hazır olduğu belirtildi.

        Öte yandan Filistin'in Gazze Şeridi bölgesine yönelik 10 Mayıs'ta başlayan İsrail saldırıları, 21 Mayıs'ta İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin ardından sona ermişti. Saldırılarda, 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 kişi hayatını kaybetmiş, bin 948 kişi de yaralanmıştı.
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        Haberler Dünya Son dakika: Terörist İsrail'in mazlum Filistin halkına saldırısı sürüyor! İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu