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    • Dünya
    • 15.06.2021 12:52
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    • 15.06.2021 13:08
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    SON DAKİKA: 'de kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu sona erdi

    Nüfusuna oranla dünyada en fazla aşı yapılan ülkeler arasında yer alan 'de Kovid-19 salgını sonrası normale dönüş sürecinde yeni bir adım atıldı. İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı alanlarda uygulanan maske takma zorunluluğu sona erdi.

    AA
    O ülkede kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalktı

    Sağlık Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda bugünden itibaren bazı istisnalar dışında kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, aşı olmayanların sağlık kuruluşlarında, karantinaya giden kişilerin yolda ve uçak içindeki yolcuların maske takma zorunluluğunun uygulanmaya devam edeceği belirtildi.

    AÇIK ALANLARDA MASKE ZORUNLULUĞU 19 NİSAN'DA KALDIRILMIŞTI
    Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, 19 Nisan'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

        Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de bugüne kadar 5 milyon 480 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 5 milyon 145 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

        Ülkede Ocak 2021'de 84 bini aşan aktif vaka sayısı aşılama sayesinde 216'ya düşerken, günlük vakalar da çoğunluğu yurt dışından dönenler olmak üzere 20'nin altına düşmüş durumda.

        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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