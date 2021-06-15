Sağlık Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda bugünden itibaren bazı istisnalar dışında kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, aşı olmayanların sağlık kuruluşlarında, karantinaya giden kişilerin yolda ve uçak içindeki yolcuların maske takma zorunluluğunun uygulanmaya devam edeceği belirtildi.
AÇIK ALANLARDA MASKE ZORUNLULUĞU 19 NİSAN'DA KALDIRILMIŞTI
Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, 19 Nisan'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.