Son dakika: ABD'de korkunç bilanço! Son 24 saatte...

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 194 artarak 599 bin 963'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı 13 bin 38 artışla 33 milyon 475 bin 352'e yükseldi.

Ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 194 artarak 599 bin 963 olarak kayıtlara geçti.

California, 3 milyon 803 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti, 2 milyon 978 binden fazla vakayla Texas izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California, 63 bin 204 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 558 ve Texas'ta 51 bin 940 olarak kayıtlara geçti.

144 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİNCİ DOZ AŞI YAPILDI

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 174 milyondan fazla kişiye ilk doz, 144 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 29 milyon 570 bini aşkın vakayla Hindistan ve 17 milyon 452 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 488 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 377 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.