Gazetecilere ve etraftaki bazı Filistinli gençlere de sataşan Yahudiler, ayrıca "Araplara ölüm" sloganları attı.

Itamar Ben-Gvir ile Betzalel Smotrich gibi aşırı sağcı milletvekillerinin de aralarında bulunduğu fanatik Yahudiler, zaman zaman bölgede gerilimi arttırdı.

Uzun süren gösterinin ardından fanatik Yahudiler, Şam Kapısı'ndan Eski Şehir bölgesinin Yafa (El-Halil) Kapısı'na doğru yürüyüşe geçti.

Yahudiler, Yafa Kapısı'ndan Eski Şehir'deki Yahudi mahallesinden Mescid-i Aksa'nın güney batı duvarı olan Burak (Ağlama) Duvarı'na ulaştı.