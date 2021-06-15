İran yüzde 60 oranında 6,5 kilogram uranyum zenginleştirdiklerini duyurdu

İran, ülkenin önde gelen nükleer bilimcilerinden Muhsin Fahrizade'nin 27 Kasım 2020'de suikast sonucu öldürülmesinin hemen ardından nükleer çalışmalarını hızlandırmıştı. Mecliste kabul edilen "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması İçin Stratejik Eylem Planı" yasası İran Atom Enerjisi Kurumuna uranyumu en az yüzde 20 oranında zenginleştirme yetkisi verdi.

Yasa ayrıca, nükleer anlaşmanın taraflarının 21 Şubat'a kadar Tahran'ın bankacılık ilişkilerini ve petrol ihracatını normale döndürecek adımlar atmaması halinde, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında 2016'dan bu yana gönüllü olarak uyguladığı Ek Protokol'den ayrılmasını öngörüyordu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Tahran'ın nükleer tesislerinde ani denetime izin veren Ek Protokol'den ayrılacağını duyurması üzerine karşılıklı bir uzlaşı sağlamak üzere 17 Şubat'ta Tahran'ı ziyaret etmişti.

Grossi, UAEA'nın yürüttüğü temel doğrulama ve izleme faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için 22 Şubat'ta taraflar arasında geçici teknik anlaşma sağlandığını duyurmuştu.