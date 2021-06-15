Çin'in güneyinde yer alan Macau ve Hong Hong gibi kalabalık nüfusa sahip şehirlere oldukça yakın olan Taishan Nükleer Santrali'nin ortağı Fransız şirket Framatome, yayımladığı raporunda "radyolojik tehdit" uyarısında bulunmuştu. ABD bu iddiaların araştırıldığını açıkladı. Framatome yetkilileri ellerindeki belgeleri ABD'ye teslim ettiklerini açıkladı. Çin'e yakın kaynaklar ise iddiaların araştırıldığını ancak bir bulguya rastlanmadığına dikkat çekti.
PUTİN'DEN SUİKAST YORUMU
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin ABD'deki siber saldırıların arkasında olduğu yönündeki suçlamaları "saçma" olarak nitelendirdi. Putin, "Navalny'ye diğer mahkumlardan daha kötü davranılmayacak. Bunu kimse beklemesin. Bizim iddiaların aksine kimseye suikast düzenlemek gibi bir alışkanlığımız yok" dedi.
MISIR PATLADI
Mısır'ın başkenti Kahire'de bir apartman dairesinde bulunan hazine adeta görenlerin dudağını uçuklattı. Dünyaca ünlü ressamlara ait 100'ü aşkın tablo, antikalar, kraliyet dönemine ait farklı renk ve boyutta onlarca nişan ve broş, mücevherlerle dolu sandıklar, sarı ve beyaz altın, elmas ve platinden oluşan 2 bin 907 parça eşya ve 800 parça ziynet eşyasına devlet el koydu. Dairenin sahibinin üst düzey bir yargıç olduğu, Mısır, Umman ve Kuveyt'te görevlerde bulunduğu, 20 yıldır da yurt dışında yaşadığı anlaşıldı.