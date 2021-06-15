Çin'in güneyinde yer alan Macau ve Hong Hong gibi kalabalık nüfusa sahip şehirlere oldukça yakın olan Taishan Nükleer Santrali'nin ortağı Fransız şirket Framatome, yayımladığı raporunda "radyolojik tehdit" uyarısında bulunmuştu. ABD bu iddiaların araştırıldığını açıkladı. Framatome yetkilileri ellerindeki belgeleri ABD'ye teslim ettiklerini açıkladı. Çin'e yakın kaynaklar ise iddiaların araştırıldığını ancak bir bulguya rastlanmadığına dikkat çekti.

PUTİN'DEN SUİKAST YORUMU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin ABD'deki siber saldırıların arkasında olduğu yönündeki suçlamaları "saçma" olarak nitelendirdi. Putin, "Navalny'ye diğer mahkumlardan daha kötü davranılmayacak. Bunu kimse beklemesin. Bizim iddiaların aksine kimseye suikast düzenlemek gibi bir alışkanlığımız yok" dedi.