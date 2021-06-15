Dört haftadır ekranlarda görünmeyen deneyimli gazeteci, duyuruyu Londra'daki evinde kurduğu stüdyodan yaptı. Amanpour, onlarca yıl dünyanın çeşitli bölgelerinde haber yaptı, çatışma bölgelerinde bulundu ve birçok krizle ilgili yerinden yayınlar yaptı.