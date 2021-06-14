Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, koronavirüse karşı uyguladığı tedbirlere kapsamında, bu yıl hac izninin Covid-19 salgını nedeniyle ülkede yaşayan 60 bin kişiyle sınırlandırıldığını duyurmuştu.

Bakanlık tarafından daha önce yapılan açıklamada, hac ibadetini gerçekleştirmek isteyenlerin kronik hastalığının bulunmaması, 18-65 yaş aralığında ve aşı yaptırmış olmasının gerektiğini kaydedilmişti.