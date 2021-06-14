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    • Dünya
    • 14.06.2021 17:02
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    • 14.06.2021 17:02
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    'dan yeni hac kararı!

    koronavirüsle mücadele kapsamında bu yıl hac izninin 60 bin kişiyle sınırlandırıldığı duyurulmuştu. Bakanlıktan yapılan yeni açıklamada, kadınların yanlarında erkek vasisi olmadan ibadetlerini gerçekleştirebileceği duyuruldu.

    Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, koronavirüse karşı uyguladığı tedbirlere kapsamında, bu yıl hac izninin Covid-19 salgını nedeniyle ülkede yaşayan 60 bin kişiyle sınırlandırıldığını duyurmuştu.

    Bakanlık tarafından daha önce yapılan açıklamada, hac ibadetini gerçekleştirmek isteyenlerin kronik hastalığının bulunmaması, 18-65 yaş aralığında ve aşı yaptırmış olmasının gerektiğini kaydedilmişti.

    KADIN HACI ADAYLARININ YANINDA ERKEK VASİSİ OLMASINA GEREK KALMADI
    Bugün ise yeni kararlar açıklandı. Kararlar kapsamında kadın hacı adayları, yanlarında erkek vasisi (mahram) olmadan, hac ibadetlerini gerçekleştirebilecek.

    Bakanlık, hac adaylarının internet üzerinde kayıt yapmaları için 2 tarih aralığı yayınlandı. İlk kayıt dönemi 13-23 Haziran tarihleri arasında, 25 Haziran'da ikinci kayıt aşaması başlayacak.

    "DAHA ÖNCEKİ BAŞVURULARA ÖNCELİK VERİLECEK"
    Bakanlık, adayların son 5 senede hac ibadeti gerçekleştirmemiş olmasının gerektiğini vurgularken "Yaş grupları dikkate alınarak, daha önce hac ibadetini yerine getirmemiş başvuranlara öncelik verilecek." sözlerini kullandı.
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