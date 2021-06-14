Liderler ittifakımızı güçlü yapmak için karar aldı. Yeni operasyon bölgelerimizde uzay ve siber kararları aldık. Liderler yeni siber savunmasını kabul etti. Burada güçlü teknik altyapımız olması gerekiyor.





Ayrıca Afganistan meselesine de değindik. Burada hayatlarını kaybedenleri anıyoruz. Ve taktirimizi uzatıyoruz.



NATO liderleri tekrardan taahhütlerinin altını çizdi. Hem eğitim ve finansal kurumlarına yönelik. Gerekli fonların sağlanması için uluslararası havalimanının işlemesi için.