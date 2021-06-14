NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıklamalarda bulundu.
Stoltenberg'in konuşmasından satır başları:
"Rusya'ya Çekya ve Amerika Birleşik Devletleri'ni "dost olmayan ülkeler" olarak tanımlamasından vazgeçmeye çağırıyoruz.
Tüm müttefikiler taahhüt verdi. Salınımları azaltma konusunda. Net hedefler koyma konusunda da kararlar verdik.
"NATO, TÜM AVRUPA DEMOKRASİLERİNE AÇIKTIR"
Müttefikler, iklim değişikliğinin güvenliğine yönelik etkisini anlamak ve adapte etmek konularında NATO'nun öncü uluslararası örgüt olmasını amaçlıyor.
Hem ulusal bütçeleriyle hem NATO ortak fonuyla. Bu 7. yıl olacak. 260 milyondan fazla savunmaya para harcanacak.
NATO kapısı tüm Avrupa demokrasilerine açıktır.
Tüm bunlar şu anlama geliyor. Daha adil bir yük paylaşımı olacak. Birlikte daha fazla yatırım yapmalıyız NATO'ya.