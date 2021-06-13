Suudi Arabistan'ın bu yıl sadece vatandaşlarına ve ülkede yaşayanlara hac izni vereceği açıklandı. Ülke içinden 60 bin kişinin hacca kabul edileceği ve yurtdışından kimsenin alınmayacağı bilgisine yer verilen açıklamada, kronik rahatsızlığı olmayan, 18 ila 65 yaş arasında ve aşı olmuş kişilerin hac için kabul edileceği hatırlatıldı.
Suudi Arabistan, mayıs ayında yaptığı açıklamada bu yıl hac ibadetinin, Kovid-19 salgını gölgesinde özel sağlık ve güvenlik şartları çerçevesinde yapılacağını duyurmuştu. Riyad Yönetimi, salgın nedeniyle diğer ülkelerden gelecek hacı adaylarına hac ibadetini yasaklamayı planladığı daha önce gündeme gelmişti. Bu sebeple alınan karar sürpriz olmadı.
Suudi Arabistan, mayıs ayında yaptığı açıklamada bu yıl hac ibadetinin, Kovid-19 salgını gölgesinde özel sağlık ve güvenlik şartları çerçevesinde yapılacağını duyurmuştu. Riyad Yönetimi, salgın nedeniyle diğer ülkelerden gelecek hacı adaylarına hac ibadetini yasaklamayı planladığı daha önce gündeme gelmişti. Bu sebeple alınan karar sürpriz olmadı.