Yunus Emre Enstitüsü (YEE), büyük Türk düşünürü ve şair Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı anma etkinlikleri kapsamında, Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de uçurtma festivali düzenledi. Savaş mağduru yaklaşık yarım milyon sivilin yaşadığı Azez'deki çocuklar büyük festivalde "barış" için uçurtma uçurdu. Savaşın izlerinin silindiği şehirde iki gün sürecek festivale katılan yaklaşık 600 çocuk, şişme oyun parklarında, bilim atölyesinde ve çeşitli etkinliklerde doyasıya eğlendi.
Uçurtma atölyesinde yapılan Türkiye, Filistin ve "Suriye devrim bayrağı" motifli uçurtmalar çocuklar tarafından uçuruldu. Festival kapsamında Azez'de yaşayan 8 ila 12 yaş arası 500 Suriyeli çocuk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı. Bölgede çalışmalarını sürdüren Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye'nin terörden temizlediği ve yaklaşık 5 milyon Suriyelinin yaşadığı güvenli bölgede Türkçe eğitim için büyük bir atağa geçti. Bin 200 Suriyeli öğretmene Türkçe eğitim verilmeye başlandı. Eğitimlerini tamamlayan Suriyeli öğretmenler, öğrencilere Türkçe ders verecek.
TÜRKİYE'DEN DE DÖNÜŞLER BAŞLADI
Suriye'deki iç savaş 10 yılı geride bırakırken, Türkiye'nin terörden temizlediği Azez, Afrin, Cerablus, Tel Abyad, Resulayn, El Bab gibi güvenli bölge olarak adlandırılan şehirlere dönüşler başladı. İç savaştan sırasında nüfusun 15 bine kadar düşen Azez, Türkiye'nin bölgede düzenlediği operasyonlarla terörden temizlenmesinin ardından güven ortamının oluşmasıyla tersine göç ile nüfusu 250 bini buldu. Hayatın normale döndüğü şehirde Türkiye'nin katkılarıyla 30 bin öğrencide eğitim hayatına geri döndü.