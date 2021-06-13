Son dakika haberi... Başbakan Binyamin Netanyahu'yu devirmeyi amaçlayan koalisyonun güven oylaması öncesi parti liderleri Meclis Genel Kuruluna hitap etti.
Kürsüye ilk olarak, yeni kurulan koalisyon hükümetinin ortaklarından olan Yamina lideri Naftali Bennett çıktı.
Netanyahu'nun blokunda yer alan milletvekilleri sık sık Genel Kurula hitap eden Bennett'e tepki göstererek konuşmasını kesti.
Bennett'e tepki gösteren bazı milletvekilleri Meclis korumaları tarafından Genel Kurul dışına çıkarıldı.
Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ise Netanyahu'ya yakın milletvekillerinin, Bennett'in sık sık sözünü kesmesine tepki amacıyla konuşma yapmadan kürsüden indi.
Lapid'in ardından kürsüye gelen Netanyahu, rakibi Bennett'e yüklendi ve kurulacak koalisyonu "kısa zamanda" yıkacaklarını ileri sürdü.