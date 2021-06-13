SON DAKİKA: Çin'de patlama! Onlarca ölü ve yaralı var

Çin'in Hubei eyaletinde meydana gelen doğalgaz patlaması faciaya yol açtı. Hubei'ye bağlı Şıyen (Shiyan) kentindeki bir yerleşim yerinde yerel saatle 06.30'da büyük bir patlama gerçekleşti. Şehri sarsan patlamada en az 12 can kaybı var.

Sokakları savaş alanına çeviren patlama nedeniyle 144 yaralı hastanelere taşındı, yaralılardan 37'sinin durumu ağır.

Arama kurtarma ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürürken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Patlamanın sebebine ilişkin henüz resmi açıklama yok.