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    • Dünya
    • 13.06.2021 18:40
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    • 13.06.2021 18:55
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    (İslamî Direniş Hareketi), 15 Haziran için "'da toplanma ve genel seferberlik" çağrısında bulundu

    , li aşırı sağcıların 15 Haziran'da işgal altındaki Doğu 'te düzenleyeceği tartışmalı "bayrak yürüyüşü" ile eş zamanlı olarak "'da toplanma ve genel seferberlik" çağrısında bulundu. , ülkedeki aşırı sağcıların 10 Haziran'da işgal altındaki 'te düzenlemeyi planladığı "bayrak yürüyüşünün" 15 Haziran'da yapılacağını duyurmuştu. Haberin detayları...

    AA
    Hamas'tan 15 Haziran için genel seferberlik çağrısı

    Hamas sözcülerinden Muhammed Hamade, yaptığı açıklamada, "Ayaklanan Kudüs halkını ve gençleri genel seferberliğe, Mescid-i Aksa meydanlarında ve Eski Şehir sokaklarında toplanmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

    SİYONİSTLERE FIRSAT VERİLEMEYECEK

    Toplanma çağrısının Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlemeyi planladıkları "bayrak yürüyüşü" ile eş zamanlı olduğuna işaret eden Hamade, yerleşimcilerin hedeflerine ulaşmasına fırsat verilmemesini istedi.

    "Gelecek salı günü seferberlik ve Mescid-i Aksa'da murabıtlıkla, işgalcilere karşı bir meydan okuma ve öfke günü olsun." diyen Hamade, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'daki sebatkâr tutumundan da övgüyle söz etti.

    AŞIRI SAĞCI İSRAİLLİLERİN TARTIŞMALI "BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ"

    Aşırı sağcı İsrailliler, 10 Mayıs'ta İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin yıl dönümü nedeniyle Eski Şehir'de "bayrak yürüyüşü" yapmayı planlamıştı.

        Kentteki gerginlik nedeniyle bu yürüyüşün güzergahı değiştirilmiş ve Eski Şehir'de Müslümanların yoğunlukta olduğu bölgelerden geçişe izin verilmemişti.

        Bunun üzerine aşırı sağcı İsrailler, 10 Haziran'da "bayrak yürüyüşünü" Eski Şehir'de Müslümanların ağırlıkta olduğu bölgelerden geçecek şekilde yeniden yapmayı planlamış, ancak İsrail polisi güzergaha onay vermemişti.

        Tüm bu tartışmaların ardından İsrail Güvenlik Kabinesi, ülkedeki aşırı sağcıların 10 Haziran'da işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlemeyi planladığı "bayrak yürüyüşünün" 15 Haziran'da yapılacağını duyurmuştu.

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        Haberler Dünya Hamas (İslamî Direniş Hareketi), 15 Haziran için "Mescid-i Aksa'da toplanma ve genel seferberlik" çağrısında bulundu