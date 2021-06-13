"Gelecek salı günü seferberlik ve Mescid-i Aksa'da murabıtlıkla, işgalcilere karşı bir meydan okuma ve öfke günü olsun." diyen Hamade, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'daki sebatkâr tutumundan da övgüyle söz etti.

AŞIRI SAĞCI İSRAİLLİLERİN TARTIŞMALI "BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ"

Aşırı sağcı İsrailliler, 10 Mayıs'ta İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin yıl dönümü nedeniyle Eski Şehir'de "bayrak yürüyüşü" yapmayı planlamıştı.