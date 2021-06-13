Hamas sözcülerinden Muhammed Hamade, yaptığı açıklamada, "Ayaklanan Kudüs halkını ve gençleri genel seferberliğe, Mescid-i Aksa meydanlarında ve Eski Şehir sokaklarında toplanmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.
SİYONİSTLERE FIRSAT VERİLEMEYECEK
Toplanma çağrısının Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlemeyi planladıkları "bayrak yürüyüşü" ile eş zamanlı olduğuna işaret eden Hamade, yerleşimcilerin hedeflerine ulaşmasına fırsat verilmemesini istedi.
"Gelecek salı günü seferberlik ve Mescid-i Aksa'da murabıtlıkla, işgalcilere karşı bir meydan okuma ve öfke günü olsun." diyen Hamade, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'daki sebatkâr tutumundan da övgüyle söz etti.
AŞIRI SAĞCI İSRAİLLİLERİN TARTIŞMALI "BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ"
Aşırı sağcı İsrailliler, 10 Mayıs'ta İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin yıl dönümü nedeniyle Eski Şehir'de "bayrak yürüyüşü" yapmayı planlamıştı.