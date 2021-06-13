G7 Zirvesi’nin sonuç bildirgesi açıklandı! İhtiyacı olan ülkelere 1 milyar doz aşı hibe edecek





BİLİMSEL ÇALIŞMALAR DESTEKLENECEK

G7 Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde ayrıca güvenli ve etkili aşıların ve tedavilerin geliştirilmesi, test edilmesi için gerekli sürenin 300 günden 100 güne kadar düşürebilmesini hedefleyen bilimsel çalışmaların destekleneceği kaydedildi.

G7 ülkelerinin salgın süresince ekonomilerinin desteklenmesi için 12 trilyon dolar maddi destek sağladığının hatırlatıldığı bildirgede, "Ekonomilerimizi gerektiği kadar desteklemeye devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

Gelecekte refahın korunabilmesi amacıyla, daha serbest, daha adil ve yeniden şekillendirilmiş bir ticaret sisteminin savunulmaya devam edileceğinin belirtildiği bildirgede, ayrıca adil küresel bir vergi sistemine de ihtiyaç duyulduğu belirtildi.