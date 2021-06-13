G7 Zirvesi’nin sonuç bildirgesi açıklandı! İhtiyacı olan ülkelere 1 milyar doz aşı hibe edecek

İngiltere'nin ev sahipliğinde Cornwall'daki Carbis Koyu'nda 11-13 Haziran'da düzenlenen G7 Zirvesi'nin sonuç bildirgesi açıklandı.
Bildirgede, salgınla mücadele amacıyla gelecek yıl içinde küresel ölçekte 1 milyar doz Kovid-19 aşısının ihtiyacı olan ülkelere hibe edileceği belirtilirken, Kovid-19'un kökenlerinin incelenmesi amacıyla Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yürütülecek, uzmanların liderliğinde, şeffaf ve bilimsel bir ikinci faz araştırmasının yapılması çağrısında bulunuldu.
Bildirgede ayrıca küresel sağlık risklerine karşı iş birliğinin güçlendirilmesi, koordinasyonun artırılması, (sağlık ürünleri sektöründe) imalat kapasitesinin artırılması, erken uyarı sistemlerinin oluşturulması konularında liderlerin anlaştığı belirtildi.
BİLİMSEL ÇALIŞMALAR DESTEKLENECEK
G7 Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde ayrıca güvenli ve etkili aşıların ve tedavilerin geliştirilmesi, test edilmesi için gerekli sürenin 300 günden 100 güne kadar düşürebilmesini hedefleyen bilimsel çalışmaların destekleneceği kaydedildi.
G7 ülkelerinin salgın süresince ekonomilerinin desteklenmesi için 12 trilyon dolar maddi destek sağladığının hatırlatıldığı bildirgede, "Ekonomilerimizi gerektiği kadar desteklemeye devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.
Gelecekte refahın korunabilmesi amacıyla, daha serbest, daha adil ve yeniden şekillendirilmiş bir ticaret sisteminin savunulmaya devam edileceğinin belirtildiği bildirgede, ayrıca adil küresel bir vergi sistemine de ihtiyaç duyulduğu belirtildi.