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    • Dünya
    • 13.06.2021 14:09
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    • 13.06.2021 14:14
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    Başbakanı skandalı itiraf etti: 'a mayın haritasının bir kısmını vermedik!

    30 yıldır işgal altında tuttuğu 'da tarihi hezimet yaşayan 'ın Başbakanı yine hainlik peşinde. Paşinyan Ermenistan’ın  sınırına döşediği 97 bin mayının haritaları karşılığında Azerbaycan'da gözaltındaki 15 Ermenistanlının iade edilmesi hakkında konuşurken "Mayın tarlalarının haritalarını teslim ettik ve bunların önemli olmadığını söyleyemem ama bu, elimizdeki haritaların ufak bir kısmı." itirafında bulundu.

    Paşinyan, Ermenistan'ın Azerbaycan sınırına döşediği 97 bin mayının haritaları karşılığında Azerbaycan'da gözaltındaki 15 Ermenistanlının iade edilmesini Yegvard şehrinde düzenlediği mitingde değerlendirdi.

    Ermenistan'da muhalefetin, Azerbaycan yönetimine tüm mayın tarlalarına ait haritaları verdiğine yönelik kendisine eleştirilerde bulunduğunu anlatan Paşinyan, "Mayın tarlalarının haritalarını teslim ettik ve bunların önemli olmadığını söyleyemem ama bu, elimizdeki haritaların ufak bir kısmı." ifadesini kullandı.

    Paşinyan, benzer bir değişimin Aralık 2020'de de yapıldığını belirterek, "Ancak bu haritalar, Ermenistan'ın veya Azerbaycan'ın pozisyonlarını paylaşmıyor. Söz konusu haritalar, Azerbaycan yakınlarında bulunanları gösteriyor." dedi.

        Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın bir zamanlar işgal altında tuttuğu Ağdam ilinde döşediği 97 bin mayının haritaları karşılığında Azerbaycan'da gözaltındaki 15 Ermenistanlının iade edildiğini duyurmuştu.

        Özellikle son haftalarda Ermenistan'ın sınırı geçme hamlelerinde bulunduğunu belirten Azerbaycan, son olarak 40 kişilik bir Ermeni grubun geri püskürtüldüğünü duyurmuştu.

        Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yaklaşık 40 Ermeni askerinin Kelbecer iline bağlı Armutlu köyü istikametinde 400 metre Azerbaycan topraklarına girdiğinin tespit edildiği belirtilmiş, Azerbaycan askerlerinin silah kullanmadan aldığı acil önlemler sonucunda Ermenistan askerlerinin geri çekildiğinin altı çizilmişti.
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