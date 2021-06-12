ABD Başkanı Joe Biden, ilk resmi ziyaretin G7 zirvesi kapsamında İngiltere'ye yaptı. Etkinlik boyunca Cornwall'daki Tregenna Castle Resort isimli kale otelde konakladı. 1774'te inşa edilen kale otelin tüm odalarını ekibi ve koruma ordusu için kapattı!

Demir çitlerle çevrilen otelin çevresinde istihbarat ekipleri, gün boyu devriye yaptı. Otelde, Biden çifti için kapalı ve açık yüzme havuzu, tüm hava koşullarına uygun tenis kortları, fitness süiti ve 18 delikli golf sahası bile vardı!

FUŞYA ZİRVE

Joe Biden'ın eşi Jill Biden, dün Cambridge Düşesi Kate Middleton ile bir araya geldi. Düşes Kate, İngiliz moda markalarına destek verdi. Bin 125 sterlinlik Alexander McQueen elbise ve 225 sterlinlik LKBennett çantasıyla çok beğenildi.