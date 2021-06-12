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    , ilk ziyaretini 'ye yaptı: 18. yüzyıldan kalma bir kale otelde konakladı (Dünya haberleri)

    Başkanı , ilk resmi ziyaretin kapsamında 'ye yaptı. Etkinlik boyunca 'daki isimli kale otelde konakladı. 1774'te inşa edilen kale otelin tüm odalarını ekibi ve koruma ordusu için kapattı! Demir çitlerle çevrilen otelin çevresinde istihbarat ekipleri, gün boyu devriye yaptı.

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    ABD Başkanı , ilk resmi ziyaretin G7 zirvesi kapsamında İngiltere'ye yaptı. Etkinlik boyunca 'daki isimli kale otelde konakladı. 1774'te inşa edilen kale otelin tüm odalarını ekibi ve koruma ordusu için kapattı!

    Demir çitlerle çevrilen otelin çevresinde istihbarat ekipleri, gün boyu devriye yaptı. Otelde, Biden çifti için kapalı ve açık yüzme havuzu, tüm hava koşullarına uygun tenis kortları, fitness süiti ve 18 delikli golf sahası bile vardı!

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    Joe Biden'ın eşi , dün ile bir araya geldi. Düşes Kate, moda markalarına destek verdi. Bin 125 sterlinlik elbise ve 225 sterlinlik LKBennett çantasıyla çok beğenildi.

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    Haberler Dünya Joe Biden, ilk ziyaretini İngiltere'ye yaptı: 18. yüzyıldan kalma bir kale otelde konakladı (Dünya haberleri)