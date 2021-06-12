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    • Dünya
    • 12.06.2021 19:42
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    • 12.06.2021 19:57
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    adi mahkumları koğuşa getirince tutuklu Türkü aktivistler açlık grevi başlattı

    'ın kentindeki cezaevinde kalan Türkü aktivistlerin açlık grevi başlattığı bildirildi. nde adi suçlardan hapse atılan mahkumlar, siyasi tutukluların koğuşlarına konulmuştu.

    AA
    İran, hapse attığı Azerbaycan Türkü aktivistlere...

    İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansının (HRANA) haberine göre, Erdebil Cezaevinde tutuklu Azerbaycan Türkü aktivist Abbas Lisani, adi suçlardan hüküm giyen mahkumların siyasi tutukluların koğuşlarına konulması, "cezaevi çalışanlarının kötü muamelesi ve yetkililerin siyasi tutukluların haklarına kayıtsız kalması" gibi gerekçelerle açlık grevine başladı.

    Aynı cezaevinde tutuklu bulunan Yusuf Kari adlı Azerbaycan Türkü aktivistin de Lisani'ye destek vermek amacıyla açlık grevine başladığı aktarıldı.

    Abbas Lisani

    Öte yandan Büyük Tahran Cezavinde tutulan Halid Pirzade, Hüseyin Haşimi ve Muhammed Turkmani adlı 3 mahkumun da "yetkililerin şartlı tahliye sözünü yerine getirmemesi ve kendilerine yönelik muameleleri" nedeniyle açlık grevine başladığı kaydedildi.

    Yusuf Kari

        İran'da yaşayan Azerbaycan Türkü aktivistlerin, ana dilde eğitim yapma gibi anayasal haklarını "sivil ve barışçıl eylemlerle" protesto etmeleri nedeniyle çeşitli baskılara maruz kaldıkları belirtiliyor.

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