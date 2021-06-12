Öte yandan Büyük Tahran Cezavinde tutulan Halid Pirzade, Hüseyin Haşimi ve Muhammed Turkmani adlı 3 mahkumun da "yetkililerin şartlı tahliye sözünü yerine getirmemesi ve kendilerine yönelik muameleleri" nedeniyle açlık grevine başladığı kaydedildi.

Yusuf Kari