Salgın sebebiyle otomotivde başlayarak elektronik gibi diğer sektörlere de sıçrayan küresel çip tedariki sorununu bu kez kuraklık kriziyle karşı karşıya kaldı.
TAYVAN'DA SON 50 YILIN EN AĞIR KURAKLIĞI
Uzmanlar, dünya çip üretiminin yarısından fazlasını karşılayan Tayvan'da görülen son 50 yılın en ağır kuraklığının çip üretimini olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.
CNN'in haberine göre, Capital Economics'in Asya Baş Ekonomisti Mark Williams, Ada'daki su kıtlığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yanı sıra elektrik kesintilerinin "çip üretimi üzerinde baskı" oluşturduğunu söyledi.
Kuraklık, çip üretim sektörü liderlerinden Tayvan Yarı İletken Üretim Şirketi (TSMC) de dahil olmak üzere Ada'nın çip üreticileri açısından büyük bir engel teşkil ediyor. TSMC, çip üretiminde günde 156 bin ton su kullandığını açıkladı. Suyun yarı iletken olan çipi oluşturan çok sayıda metal katmanı temizlemek için kullanıldığı aktarılıyor.
Ulusal Tayvan Üniversitesinden elektrik mühendisi Jefferey Chiu, "Bir çipte milyarlarca transistör var ve tüm sinyalleri birbirine bağlamak için çok sayıda metal katmana ihtiyacımız var. Her işlem bittikten sonra yüzeyi tekrar tekrar (suyla) temizlememiz gerekiyor." dedi.
Tayvanlı yetkililer, kuraklık tedbirleri kapsamında Ada genelinde musluk suyu tedarikinde sınırlamaya gitti. TSMC halihazırda su taşımacılığı ve geri dönüşüm yöntemleriyle su kıtlığına çözüm bulmaya çalışıyor. Şirket, mevcut tedbirlerle üretimin şu ana kadar etkilenmediği bilgisini paylaştı.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TAYVAN'DAKİ KURAKLIĞI ARTIRABİLİR
Uzmanlar, kuraklığın gelecekte daha da ağırlaşabileceği uyarısında bulunuyor. Academia Sinica'dan iklim araştırmacısı Hsu Huang-hsiung, iklim değişikliği sebebiyle gelecek yıllarda Tayvan'a daha az yağış düşmesinin beklendiğine, bunun da daha ağır kuraklıklara neden olabileceğine işaret etti. Hsu, Tayvan'daki çip üretimini kuraklığın yanı sıra artan elektrik talebinden kaynaklanan kesintilerinden de olumsuz etkilediğini vurguladı ve daha fazla yenilenebilir enerjiye yatırım yapılması çağrısında bulundu.