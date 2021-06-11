Çinli bilim insanları, yarasalarda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yol açan yapıda 24 yeni koronavirüs tipi keşfetti.
CNN'in haberine göre, Çin'in Şandong Üniversitesinden araştırmacılar, Mayıs 2019 ve Kasım 2020 arasında ülkenin batısında Yünnan eyaletinde orman yarasaları üzerine yaptıkları incelemeni bulgularını "The Cell" dergisinde paylaştı.
Araştırmacılar, farklı yarasa türlerinden topladıkları ürin ve dışkı örneklerinde 24 yeni koronavirüs genomu tespit etti.
Söz konusu koronavirüslerden 4'ünün Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) ve Kovid-19'a yol açan koronavirüslere benzer yapıda olduğunu belirtti.