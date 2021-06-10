



"OYUNCU VERİLERİ ÇALINMADI"

Şirket, hiçbir oyuncusunun verisinin çalınmadığını açıkladı.

Bir şirket sözcüsü, "Ağımıza yapılan bu izinsiz girişi araştırıyoruz" dedi. Olay ile ilgili güvenlik güçleriyle iletişime geçildi.

EA'dan yapılan açıklamada, saldırının bir fidye yazılımı saldırısı olmadığının ve yakın bir zamanda gerçekleştiğinin altı çizildi.