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    • Dünya
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    • 10.06.2021 23:59
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    Video oyun şirketi siber saldırı! 780 GB'lık veri gitti...

    Dev video oyun şirketi , bilgisayar korsanları tarafından saldırıya uğradığını açıkladı. Saldırıda 780 GB'lık verinin çalındığı iddia ediliyor. İşte detaylar...

    Electronic Arts’a siber saldırı

    ABD merkezli oyun şirketi Electronic Arts (EA) siber saldırıya uğradı. Saldırı haberini duyuran Vice haber sitesi, 780 GB'lık verinin çalındığını iddia etti.

    Saldırganların, FIFA 21 gibi oyunlar ve diğer birçok yüksek profilli oyun için temel olarak kullanılan tescilli Frostbite oyun motoruna ait kaynak kodlarını indirdikleri iddia edildi.



    "OYUNCU VERİLERİ ÇALINMADI"
    Şirket, hiçbir oyuncusunun verisinin çalınmadığını açıkladı.

    Bir şirket sözcüsü, "Ağımıza yapılan bu izinsiz girişi araştırıyoruz" dedi. Olay ile ilgili güvenlik güçleriyle iletişime geçildi.

    EA'dan yapılan açıklamada, saldırının bir fidye yazılımı saldırısı olmadığının ve yakın bir zamanda gerçekleştiğinin altı çizildi.



    HİSSELERDE DÜŞÜŞ YAŞANDI
    Electronic Arts, dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olmakla beraber yayınladığı oyunlar arasında Star Wars: Jedi Fallen Order, The Sims ve Titanfall var.

    EA hisseleri yüzde 2,4 kadar düşerek 142,31 dolara geriledi.

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    Haberler Dünya Video oyun şirketi Electronic Arts siber saldırı! 780 GB'lık veri gitti...