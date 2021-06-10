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    • Dünya
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    • 11.06.2021 04:58
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    Son dakika: Eski Başkanı 'tan Biden-Putin Zirvesine ilişkin şok açıklama! 'Sakın uyuma'

    Son dakika haberi... Eski Başkanı 'tan Biden-Putin Zirvesine ilişkin şok açıklama. Trump "Biden, toplantı esnasında uyuyakalma ve Putin'e en samimi dileklerimi ilet." mesajını verdi."

    AA
    Biden-Putin Zirvesine ilişkin şok açıklama

    Son dakika haberi...Eski Başkanı , yaptığı yazılı açıklamada, başkanlığı döneminde Putin ile 'de çok verimli bir toplantı yaptığını belirterek, "Gecikmiş yalancı basının toplantıyı yansıtma şeklinin aksine, ABD bu toplantıda Putin'in ve 'nın saygısı da dahi birçok şeyi kazanmıştı." görüşünü paylaştı.

    Kendisine yönelik Rusya soruşturmasını " ve Demokratlar tarafından fonlanan bir tezgah" olarak nitelendiren Trump, bu soruşturmanın yol açtığı zorluklara rağmen kendisinin Putin ve Rusya ile iyi ilişkiler kurduğunu belirtti.

    Trump 16 Haziran'da 'de gerçekleşecek Biden-Putin Zirvesine ilişkin ise "(ABD Başkanı ) Biden'a, Başkanı ile görüşmesinde iyi şanslar diliyorum. Biden, toplantı esnasında uyuyakalma ve Putin'e en samimi dileklerimi ilet." ifadesini kullandı.

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    Haberler Dünya Son dakika: Eski ABD Başkanı Donald Trump'tan Biden-Putin Zirvesine ilişkin şok açıklama! 'Sakın uyuma'