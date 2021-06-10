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    • Dünya
    • 10.06.2021 20:38
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    • 10.06.2021 20:48
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    Cumhurbaşkanı ’a tokat atan ’in cezası belli oldu!

    Son dakika haberleri... ’da Cumhurbaşkanı ’a Tain-l'Hermitage kentine ziyareti sırasında tokat atan saldırgan ’e 18 ay hapis cezası verildi, cezanın 14 ayı tecil edildi. İşte ayrıntılar...

    AA
    Tokatçının cezası belli oldu

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Tain-l'Hermitage kentini ziyareti sırasında tokat atan Damien Tarel'in cezası belli oldu.

    Valencia Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Savcı Alex Perrin, saldırgan Damien Tarel'in 18 ay hapisle cezalandırılmasını istedi.

    'SİLAH' TALEBİ
    Savcı Perrin, ayrıca 28 yaşındaki Tarel'in kamu görevi almasına ve oy kullanmasına kati yasak getirilmesini, silah sahibi olmasının da 5 yıllığına yasaklanmasını talep etti.

    Tarel, savunmasında Macron'un ülkenin düşüşünü temsil ettiğini, tokadı önceden planlamadığını söyledi.

    14 AYINI TECİL ETTİ
    Mahkeme, Tarel'e 18 ay hapis cezası verdi ve cezanın 14 ayını tecil etti.

    Tarel, cezasının 4 ayını geçirmek üzere cezaevine gönderildi.

    Fransa kanunları, benzer suçlarda en fazla 3 yıl hapis ve 45 bin avro para cezası öngörüyor.

        Macron, Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaşmıştı. Cumhurbaşkanı'nın yaklaştığı kişi, bir eliyle kolunu tuttuğu Macron'a diğer eliyle tokat atmıştı.

        Saldırgan, Macron'a tokat atarken 11'inci veya 12'nci yüzyıllarda Fransız kralları ve şövalyelerin savaşlarda kullandığı nara olarak bilinen "Montjoie Saint-Denis!" şeklinde bağırmış, cümlesini "Kahrolsun Macronculuk" diyerek bitirmişti.

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        Haberler Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a tokat atan Damien Tarel’in cezası belli oldu!