Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Tain-l'Hermitage kentini ziyareti sırasında tokat atan Damien Tarel'in cezası belli oldu.
Valencia Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Savcı Alex Perrin, saldırgan Damien Tarel'in 18 ay hapisle cezalandırılmasını istedi.
'SİLAH' TALEBİ
Savcı Perrin, ayrıca 28 yaşındaki Tarel'in kamu görevi almasına ve oy kullanmasına kati yasak getirilmesini, silah sahibi olmasının da 5 yıllığına yasaklanmasını talep etti.
Tarel, savunmasında Macron'un ülkenin düşüşünü temsil ettiğini, tokadı önceden planlamadığını söyledi.
14 AYINI TECİL ETTİ
Mahkeme, Tarel'e 18 ay hapis cezası verdi ve cezanın 14 ayını tecil etti.
Tarel, cezasının 4 ayını geçirmek üzere cezaevine gönderildi.
Fransa kanunları, benzer suçlarda en fazla 3 yıl hapis ve 45 bin avro para cezası öngörüyor.