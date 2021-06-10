Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sahel bölgesinde 2014'ten bu yana devam eden "Barkhane Operasyonu"nu sona erdireceklerini bildirdi.

Fransa, Afrika kıtasındaki eski sömürgelerinde etkisini askeri operasyonlarla göstermeye devam ediyor.

BARKHANE OPERASYONU

Fransa tarafından Ağustos 2014'te başlatılan Barkhane operasyonu, terör olaylarının yoğun olduğu Sahel bölgesindeki Burkina Faso, Mali, Moritanya, Nijer, Çad ülkelerini kapsıyor. Barkhane operasyonunda, söz konusu ülkelerle ortaklaşa hareket etme stratejisiyle yaklaşık 3 bin 500 askerle görev yapıyor.

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