Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 10.06.2021 19:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.06.2021 19:46
    ABONE OL

    Cumhurbaşkanı duyurdu: "Barkhane Operasyonu" sona erdirilecek

    Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı , bölgesinde 2014'ten bu yana devam eden "Barkhane Operasyonu"nu sona erdireceklerini bildirdi.

    AA
    2014'te başlayan operasyon sona eriyor!

    Cumhurbaşkanı , bölgesinde 2014'ten bu yana devam eden "Barkhane Operasyonu"nu sona erdireceklerini bildirdi.

    Fransa, kıtasındaki eski sömürgelerinde etkisini askeri operasyonlarla göstermeye devam ediyor.

    BARKHANE OPERASYONU
    Fransa tarafından Ağustos 2014'te başlatılan Barkhane operasyonu, terör olaylarının yoğun olduğu Sahel bölgesindeki , , , , ülkelerini kapsıyor. Barkhane operasyonunda, söz konusu ülkelerle ortaklaşa hareket etme stratejisiyle yaklaşık 3 bin 500 askerle görev yapıyor.

    Detaylar gelecek...

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Havuzlupark için Bursa Büyükşehir Belediyesi devrede
    Haberler Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron duyurdu: "Barkhane Operasyonu" sona erdirilecek