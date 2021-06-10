Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Başbakanı Paşinyan, oy uğuruna oğlunu seçim malzemesi yaptı (Dünya haberleri)

    Başbakanı , duyanı şaşkına çeviren bir seçim vaadiyle tekrar gündeme geldi. Esir Ermeni askerler için oğlu Paşinyan’ı ’a vermeye gönüllü olduğunu söyledi.

    Paşinyan'ın secimi

    Başbakanı , duyanı şaşkına çeviren bir seçim vaadiyle tekrar gündeme geldi. Esir Ermeni askerler için oğlu Paşinyan'ı 'a vermeye gönüllü olduğunu söyledi. Seçim mitinginde, "Bu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı 'e resmi çağrımdır. Tüm esirlerimiz (20-25) için oğlumu öne sürmeye hazırım" dedi. Paşinyan'ın oğlu 19 yaşındaki Ashot da Facebook'tan açıklama yaptı. Esir değişimi için hazır olduğunu ve babasının teklifini seve seve kabul ettiğini anlattı.

    İSİM KRİZİ
    Prens Harry ile eşi , 'nden ayrıldı. 'de yaşamaya başladı. Çift, kısa süre önce ikinci çocuklarını kucağına aldı. Kraliçe 'in gönlünü almak için de kızlarına Lilibeth Lili Diana ismini verdiklerini açıkladı. , Kraliçe'ye danışarak isme karar verdiklerini açıkladı. Ancak bu bilgiyi yalanladı. Yaşanan isim kavgası "Çocuk bile arayı düzeltemedi" yorumları yaptırdı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Havuzlupark için Bursa Büyükşehir Belediyesi devrede
    Haberler Dünya Ermenistan Başbakanı Paşinyan, oy uğuruna oğlunu seçim malzemesi yaptı (Dünya haberleri)