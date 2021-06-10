Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, duyanı şaşkına çeviren bir seçim vaadiyle tekrar gündeme geldi. Esir Ermeni askerler için oğlu Ashot Paşinyan'ı Azerbaycan'a vermeye gönüllü olduğunu söyledi. Seçim mitinginde, "Bu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e resmi çağrımdır. Tüm esirlerimiz (20-25) için oğlumu öne sürmeye hazırım" dedi. Paşinyan'ın oğlu 19 yaşındaki Ashot da Facebook'tan açıklama yaptı. Esir değişimi için hazır olduğunu ve babasının teklifini seve seve kabul ettiğini anlattı.

İSİM KRİZİ

Prens Harry ile eşi Meghan Markle, Kraliyet Ailesi'nden ayrıldı. ABD'de yaşamaya başladı. Çift, kısa süre önce ikinci çocuklarını kucağına aldı. Kraliçe Elizabeht'in gönlünü almak için de kızlarına Lilibeth Lili Diana ismini verdiklerini açıkladı. Prens Harry, Kraliçe'ye danışarak isme karar verdiklerini açıkladı. Ancak Buckingham Sarayı bu bilgiyi yalanladı. Yaşanan isim kavgası "Çocuk bile arayı düzeltemedi" yorumları yaptırdı.