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    • Dünya
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    • 11.06.2021 01:26
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    'de ilk! Zahid Quraishi senato tarafından atanan ilk Müslüman bölge yargıcı oldu!

    Son dakika haberi... 'nin eyaletinde hakim olarak görev yapan, Pakistan asıllı Zahid Quraishi ilk Müslüman Bölge Yargıcı olarak atandı. ABD İç Güvenlik Bakanlığında bir süre başdanışman yardımcısı olarak da görev yapan Müslüman yargıç, 2004-2006 yılları arasında askeri savcı olarak hizmet ettiği ABD ordusunda yüzbaşı rütbesini kazanmıştı.

    AA
    ABD'de bir ilk!

    bir ilk yaşandı. eyaletinde hakim olarak görev yapan, Pakistan asıllı Zahid Quraishi ilk Müslüman Bölge Yargıcı olarak atandı.

    , Zahid Quraishi'nin New Jersey eyaleti için bölge yargıcı olmasını onaylayarak, ABD'de ilk defa, anayasanın III. maddesinde belirtilen ayrıcalıklı haklara sahip bir Müslüman federal yargıcı görev başına getirdi.

    Senato Çoğunluk Lideri , oylamadan önce söz konusu atama ile ilgili, "Yalnızca demografik değil, profesyonel çeşitliliği de genişletmeliyiz ve Başkan Biden'ın bu konuda benimle aynı fikirde olduğunu biliyorum. Quraishi, ABD tarihinde III. Madde federal yargıcı olarak görev yapan ilk Amerikalı Müslüman olacak." diyerek Quraishi'nin böyle bir göreve atanmasının önemine dikkati çekti.

    QURAİSHİ'NİN KARİYERİ
    ABD Başkan tarafından aday gösterilerek ilk Müslüman Bölge Yargıcı olma yolu açılan Quraishi New Jersey'de sulh hakimi olarak başarılı bir kariyer geçmişine sahip.

    ABD İç Güvenlik Bakanlığında bir süre başdanışman yardımcısı olarak da görev yapan Müslüman yargıç, 2004-2006 yılları arasında askeri savcı olarak hizmet ettiği ABD ordusunda yüzbaşı rütbesini kazanmıştı.

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