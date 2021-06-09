Dağlık Karabağ'da, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ın siyasetinde krizler ortaya çıktıktan sonra Ermenistan Başbakanı Nikol Paşnyam muhalefetin çağrısı sonrasında önümüzdeki 20 Haziran tarihi için erken parlamento seçmleri ilan ederlen yeniden başbakanlığa aday olan Paşinyan ülkenin neredeyse tüm bölgelerinde mitinglere devam ediyor. Ermenistan'ın Aragotsotn Bölgesi'ne seçim çalışmaları için giden Paşinyan, Aparan şehrinde bir miting gerçekleştirdi. Seçimlerin genelinde ekonomi ve pandemi sorunlarının çözümüne dair vaatlerde bulunan Paşinyan aynı zamanda Dağlık Karabağ'da yaşanan süreçle ilgili sık sık farklı ifadeler kullanmaya devam ediyor.
AZERBAYCAN'DAN OĞLUNA KARŞI ERMENİ ESİRLERİ İSTEDİ
Ermenistan Eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın daha önce Paşinyan'a çağrıda bulunarak, "Oğlunu ver, 20-25 Ermeni esiri Azerbaycan'dan geri al" çağrısına karşılık Paşinyan, Azerbaycan'a da bu yönde çağrıda bulunarak, "Diyorum ki kabul ediyorum ve Aliyev'e oğlumu tüm esirlerle değiştirme çağrısı yapıyorum. Resmi olarak ilan ediyorum, oğlumu tüm mahkumlara karşılık veriyorum" dedi. Açıklamasının devamında Ermenistan'ın 2 eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ve Robert Koçaryan'a da ağır ithamlarda bulunarak seslenen Paşinyan, "İnsan ticaretinde uzman olan bu ikiliye bu konuda müzakere yapma yetkisi veriyorum. Aliyev'e ve Kızıl Haç'a ve herkese resmi olarak ilan ediyorum" şeklinde konuştu.
ERMENİSTAN MUHALEFETİ, "OĞLUNU BU İŞE KARIŞTIRMA"
Ermenistan'da 22 parti ve 4 ittifak olmak üzere toplam 26 siyasi kanat seçimlere katılırken seçim yarışında başı çeken 2 siyasi tarafın iktidardaki Nikol Paşinyan'ın yönettiği 'Sivil Sözleşme' Partisi ile Ermenistan'ın ikinci Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın yönettiği muhalif Hayastan 'Ermenistan' ittifakının olması bekleniyor.