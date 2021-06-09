COVİD-19, Çin'in Wuhan kentinde 2019'da ortaya çıktı. Prof. Angus Dalgleish ve Dr. Birger Sorensen, hazırladığı raporda virüsün Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden sızdığını yazdı. Bunun üzerine ABD istihbaratı düğmeye bastı! Virüsle ilgili ABD hükümetine bağlı bir laboratuvarda inceleme yapıldı.
Virüsün Çin'deki laboratuvardan sızdığı sonucuna ulaşıldı. Raporda "Virüsün genetiğiyle oynayan 3 bilim adamı COVİD'e yakalanmış" diye yazıldı.
Virüsün Çin'deki laboratuvardan sızdığı sonucuna ulaşıldı. Raporda "Virüsün genetiğiyle oynayan 3 bilim adamı COVİD'e yakalanmış" diye yazıldı.