Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    canına! ABD istihbaratı virüsün peşinde...

    COVİD-19, 'in kentinde 2019'da ortaya çıktı. Prof. ve Dr. Birger Sorensen, hazırladığı raporda virüsün Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden sızdığını yazdı.

    Wuhan canına
    COVİD-19, 'in kentinde 2019'da ortaya çıktı. Prof. ve Dr. Birger Sorensen, hazırladığı raporda virüsün Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden sızdığını yazdı. Bunun üzerine ABD istihbaratı düğmeye bastı! Virüsle ilgili ABD hükümetine bağlı bir laboratuvarda inceleme yapıldı.

    Virüsün Çin'deki laboratuvardan sızdığı sonucuna ulaşıldı. Raporda "Virüsün genetiğiyle oynayan 3 bilim adamı COVİD'e yakalanmış" diye yazıldı.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum


    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İstanbul'da PKK operasyonu! HDP'li başkan gözaltına alındı
    Haberler Dünya Wuhan canına! ABD istihbaratı virüsün peşinde...