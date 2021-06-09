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    • Dünya
    • 09.06.2021 18:58
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    • 09.06.2021 19:01
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    örgütü , 'te elektrik hatlarına saldırdı

    'ın kentinde örgütü 'ın yüksek gerilim hatlarına düzenlediği saldırı nedeniyle 10 saati bulan elektrik kesintisi yaşandı. Haberin detayları...

    AA
    DEAŞ, Irak'ta elektrik hatlarına saldırdı

    Polis Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'lı istlerin kentin güneyindeki Avadiye köyü yakınlarında bulunan iki yüksek gerilim hattına yerleştirdikleri bombayı uzaktan kumandayla patlattıkları ifade edildi.

    Polisin bölgede geniş çaplı operasyon başlattığı kaydedildi.

    de söz konusu saldırı nedeniyle Kerkük'te 10 saati bulan elektrik kesintisi yaşandığını belirtti.

    Tamamen kullanılamaz hale gelen iki yüksek gerilim hattının onarımı için bölgeye ekip gönderildiği aktarıldı.

    Terör örgütü DEAŞ, 2014'te 'ın , ve vilayetlerinin tamamı ile ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

    Dönemin Başbakanı , 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

    Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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