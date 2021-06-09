Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Joe Biden 14 Haziran'da Brüksel'de görüşecek. İki liderin ne konuşacağı ve ana gündem maddelerinin ne olacağı merak konusuyken Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin bi açıklama geldi. Beyaz Saray 14 Haziran'daki görüşmenin "yüz yüze diplomasi için bir fırsat" olacağını vurguladı.
"YÜZ YÜZE DİPLOMASİ İÇİN BİR FIRSAT"
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Biden'ın Washington'dan İngiltere'ye seyahat ettiği sırada uçaktaki gazetecilerin sorularını yanıtladı.