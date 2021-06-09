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    • Dünya
    • 10.06.2021 06:04
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    • 10.06.2021 06:23
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    Son dakika: Beyaz Saray'dan Başkan ile görüşmesi hakkında açıklama

    Son dakika haberi... Başkan ile 14 Haziran'da Brüksel'de görüşecek. İki liderin ne konuşacağı ve ana gündem maddelerinin ne olacağı merak konusuyken Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin bi açıklama geldi. Beyaz Saray 14 Haziran'daki görüşmenin "yüz yüze diplomasi için bir fırsat" olacağını vurguladı.

    AA
    Yüz yüze diplomasi için bir fırsat

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Joe Biden 14 Haziran'da Brüksel'de görüşecek. İki liderin ne konuşacağı ve ana gündem maddelerinin ne olacağı merak konusuyken Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin bi açıklama geldi. Beyaz Saray 14 Haziran'daki görüşmenin "yüz yüze diplomasi için bir fırsat" olacağını vurguladı.

    "YÜZ YÜZE DİPLOMASİ İÇİN BİR FIRSAT"

    Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Biden'ın Washington'dan İngiltere'ye seyahat ettiği sırada uçaktaki gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Psaki, "Bu ilişki, yapıcı bir şekilde birlikte çalışmaya devam edilmesi gerektiğini hissettiğimiz alanların ve fırsatların olduğu, aynı zamanda ciddi anlaşmazlıklar yaşadığımız alanların da olduğu bir NATO ortağıyla olan ilişki. Bu, Başkan Biden'ın, ilk yurt dışı ziyaretinde ikili görüşmeyi öncelik edinmenin önemli olduğunu hissettiği yüz yüze diplomasiye sahip olmak için bir fırsat." ifadesini kullandı.

        Psaki, söz konusu görüşmede masada hangi konuların olacağı sorusuna ise "Küresel toplumu etkileyen bölgesel güvenlik konularını görüşeceklerine eminim, aynı şekilde Kovid-19 ve ekonomi de konular dahilinde olacaktır. Görüşme zamanı yaklaştıkça elimizde daha çok detay olacaktır." yanıtını verdi.

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        ABD Başkanı Biden'ın bugün başlayan turunda ilk durağı İngiltere olacak. Biden, burada Başbakan Boris Johnson ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile görüşecek ve 11-13 Haziran tarihleri arasında G7 Zirvesi'ne katılacak.

            Biden, İngiltere'nin ardından 13 Haziran günü Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçecek. 14 Haziran'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne katılacak olan Biden, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başkan olarak ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirecek. Görüşmede ikili ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.

            16 HAZİRAN'DA PUTİN İLE DE GÖRÜŞECEK
            Biden, 15 Haziran'da Brüksel'deki ABD-AB Zirvesi'ne katılacak ve ardından 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

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            Haberler Dünya Son dakika: Beyaz Saray'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Joe Biden görüşmesi hakkında açıklama