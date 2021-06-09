Rusya ve Türkiye dışişleri bakanlık yetkililerinin, yaptıkları görüşmelerde, pandemi nedeniyle ülkeleri arasında durdurulan uçuşların, durum normale dönünce yeniden başlatılmasının çok önemli olduğunu kaydettikleri belirtildi.

GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAYINLANDI