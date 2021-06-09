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    • Dünya
    • 09.06.2021 19:52
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    • 09.06.2021 19:58
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    , ile anlaştığını duyurdu: Mutabık kaldık

    Dışişleri Bakanlığı, ile karşılıklı uçuşların yeniden başlaması konusunda açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, tarafların karşılıklı uçuşların başlamasının öneminde mutabık kalındığı ifade edildi. Haberin detayları...

    AA
    Rusya ile Türkiye anlaştı

    Rusya ve Türkiye dışişleri bakanlık yetkililerinin, yaptıkları görüşmelerde, pandemi nedeniyle ülkeleri arasında durdurulan uçuşların, durum normale dönünce yeniden başlatılmasının çok önemli olduğunu kaydettikleri belirtildi.

    GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAYINLANDI

    Rusya Dışişleri'nden Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Rus meslektaşlarının dünkü görüşmesinin içeriğine ilişkin bir açıklama yayınlandı.

    Rus tarafından Dışişleri Bakan Yardımcıları Sergey Verşinin, Aleksandr Gruşko ve Andrey Rudenko'nun katılmadığı görüşmelere ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

    "MUTABIK KALDIK"

        "İstişareler sırasında taraflar, Rus-Türk siyasi diyaloğunun yüksek dinamiklerini koruma, pandemi kaynaklı durumun normale dönmesi ile ilgili bakanlıklar arasındaki temasların yeniden sağlanması ve Rusya ile Türkiye arasında havayolu taşımacılığının tamamıyla eski haline döndürülmesi üstünde mutabık kaldılar".

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