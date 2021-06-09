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    ‘Lili’ için izin aldı

    ’nin aile arasında ‘Lilibet’ diye hitap edilen babaannesi ’ten kızına 'Lili' ismini koymak için izin aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

    ‘Lili’ için izin aldı
    ABD'de yaşayan ve , 4 Haziran'da dünyaya gelen kızlarına Lilibet 'Lili' Diana adını verdi. Harry'nin, büyükannesinin aile arasındaki lakabını, kızına isim olarak seçmeden önce izin aldığı ortaya çıktı.



    Kraliçe 'in Harry'nin bu isteğine önce karşı çıktığı, ancak yaklaşık 45 dakika süren yalvarmasına dayanamadığı ve "peki" dediği anlaşıldı.



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