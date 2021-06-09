ABD'de yaşayan Meghan Markle ve Prens Harry, 4 Haziran'da dünyaya gelen kızlarına Lilibet 'Lili' Diana adını verdi. Harry'nin, büyükannesinin aile arasındaki lakabını, kızına isim olarak seçmeden önce izin aldığı ortaya çıktı.
Kraliçe Elizabth'in Harry'nin bu isteğine önce karşı çıktığı, ancak yaklaşık 45 dakika süren yalvarmasına dayanamadığı ve "peki" dediği anlaşıldı.
Kraliçe Elizabth'in Harry'nin bu isteğine önce karşı çıktığı, ancak yaklaşık 45 dakika süren yalvarmasına dayanamadığı ve "peki" dediği anlaşıldı.