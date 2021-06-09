Mona Lisa'nın kopyası bile 3.14 milyon lira

İtalyan ressam, Leonardo da Vinci'nin dünyaca ünlü 'Mona Lisa' tablosunun replikası Christie's müzayede evi tarafından çevrimiçi açık artırmada satışa hazırlandı. Eserin, 11-18 Haziran'daki müzayedede 300 bin euro'ya (3,14 milyon lira) alıcı bulması bekleniyor. Kopya eser, 'Mona Lisa Hekking' olarak anılıyor. Da Vinci'nin 'orijinal' Mona Lisa'sı Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergileniyor. Bu tablonun fiyatının, müze bilet fiyatları da hesaba katıldığında 2 milyar euro'nun 0üzerinde olduğu belirtiliyor.
- Dünya
- 09.06.2021 Gazete