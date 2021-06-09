Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Mona Lisa'nın kopyası bile 3.14 milyon lira

    Ünlü ressam Leonardo da Vinci’nin kopya eseri, açık artırmada satışa sunulacak. Yaklaşık 300 bin euro'ya (3,14 milyon lira) alıcı bulacağı belirtiliyor.

    Kopyası bile 3.14 milyon lira
    İtalyan ressam, Leonardo da Vinci'nin dünyaca ünlü 'Mona Lisa' tablosunun replikası Christie's müzayede evi tarafından çevrimiçi açık artırmada satışa hazırlandı. Eserin, 11-18 Haziran'daki müzayedede 300 bin euro'ya (3,14 milyon lira) alıcı bulması bekleniyor. Kopya eser, 'Mona Lisa Hekking' olarak anılıyor. Da Vinci'nin 'orijinal' Mona Lisa'sı Paris'teki 'nde sergileniyor. Bu tablonun fiyatının, müze bilet fiyatları da hesaba katıldığında 2 milyar euro'nun 0üzerinde olduğu belirtiliyor.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan'dan talimat: Meclis kapanmadan çıkarın!
    Haberler Dünya Mona Lisa'nın kopyası bile 3.14 milyon lira