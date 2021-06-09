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    Kanada'da İslamofobik saldırı! Aracını üzerlerine sürdü, 4 kişi öldü

    Ontario eyaletine bağlı Londra’da İslam düşmanı 20 yaşındaki Nathaniel Veltman, minibüsle kaldırımda yürüyen 5 kişilik Müslüman aileyi ezdi. 4 kişi olay yerinde can verdi.

    Kanada!
    Kanada'nın Ontario eyaleti Londra şehrinde, pazar günü dehşet yaşandı. Pakistan'dan 15 yıl önce Kanada'ya göç eden Müslüman aile, öğle saatlerinde yürüyüşe çıktı. Kaldırımda ilerlerken, aniden siyah bir minibüs üzerlerine geldi. Çelik yelekli olduğu öğrenilen Nathaniel Veltman adlı İslam düşmanı, 5 kişilik aileyi ezdi geçti. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında araç durmadan yoluna devam etti. Faciada Syed Afzaal (46), eşi (44) ve kızları Yumnah Afzaal (15) ve 74 yaşındaki anne hayatını kaybetti. 9 yaşındaki oğulları Faez Afzaal ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Minibüs, olay yerinden 6 kilometre uzaklıkta bulunurken, yakalanan saldırgan mahkemeye sevk edildi. Saldırıya büyük tepki geldi.

    TRUDEAU: DEHŞETE DÜŞTÜM
    Kanada Başbakanı , "Dehşete düştüm. İslamofobinin hiçbir toplumumuzda yeri yok. Bu nefret sinsi ve aşağılık... Ve durdurulmalı" dedi. Londra Belediye Başkanı Ed Holder, kentinin gördüğü en kötü toplu katliam olduğunu söyledi. Pakistan Başbakanı İmran Han, saldırıyı kınadı ve bunun Batı ülkelerinde "artan İslamofobi"ye işaret ettiğini bildirdi.

    AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: Nefret suçlarına prim veren siyaset ve medya dili bundan sorumludur.

    CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN: Bu, üretilmiş korkunun nefrete, nefretin düşmanlığa ve şiddete dönüşeceğinin en son örneğidir. Bu korkunç gidişat ve barbarlık durdurulmalıdır.

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    Haberler Dünya Kanada'da İslamofobik saldırı! Aracını üzerlerine sürdü, 4 kişi öldü