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    • Dünya
    • 09.06.2021 20:47
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    • 09.06.2021 21:12
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    'da bir , ölen sını son kez görmek için 24 kilometre yürüdü

    'da geçtiğimiz hafta "" adlı bir , hayatını kaybeden kanser hastası Damodaran Nair adlı sını son kez görmek için 24 kilometre yol yürüdü. İşte o anlar...

    İHA
    Fil ölen bakıcısını son kez görmek için kilometrelerce yürüdü

    Hindistan'ın Kerala eyaletinde yer alan Kottayam kentinde "Pallattu Brahmadathan" adlı bir filin, hayatını kaybeden bakıcısını son kez görme çabası sosyal medyada gündem oldu.

    Hindistan'ı Kerala eyaletinde yer alan Kottayam kentinde geçtiğimiz hafta, kanserle mücadele eden fil bakıcısı Damodaran Nair'in hayatını kaybetmesinin ardından Nair'in cenazesi, arkadaşları ve ailesinden oluşan bir grup tarafından krematoryuma taşındı.

    Bakıcısını son kez görmek isteyen vefalı fil, bakıcısına veda etmek için aile üyeleriyle birlikte kavurucu sıcakta 24 kilometre yol yürüdü.

        Brahmadathan'ın hortumuyla Nair'in vücuduna dokunduğu anlar ise, krematoryumda bulunanları gözyaşlarına boğdu.

        Duygu dolu anlar ise çevrede bulunanların telefon kameralarına yansıdı.

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