Hindistan'ın Kerala eyaletinde yer alan Kottayam kentinde "Pallattu Brahmadathan" adlı bir filin, hayatını kaybeden bakıcısını son kez görme çabası sosyal medyada gündem oldu.
Hindistan'ı Kerala eyaletinde yer alan Kottayam kentinde geçtiğimiz hafta, kanserle mücadele eden fil bakıcısı Damodaran Nair'in hayatını kaybetmesinin ardından Nair'in cenazesi, arkadaşları ve ailesinden oluşan bir grup tarafından krematoryuma taşındı.
Bakıcısını son kez görmek isteyen vefalı fil, bakıcısına veda etmek için aile üyeleriyle birlikte kavurucu sıcakta 24 kilometre yol yürüdü.