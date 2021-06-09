Hindistan'ı Kerala eyaletinde yer alan Kottayam kentinde geçtiğimiz hafta, kanserle mücadele eden fil bakıcısı Damodaran Nair'in hayatını kaybetmesinin ardından Nair'in cenazesi, arkadaşları ve ailesinden oluşan bir grup tarafından krematoryuma taşındı.