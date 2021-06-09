Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizmasının (IRMCT) savaşta Sırpların liderliğini yapan Mladic'in ömür boyu hapis cezasını onaması ve temyiz başvurusunu reddetmesi Bosna Hersek, Karadağ, Hırvatistan ve Sırbistan medyasında manşetlerde yer buldu.
Bosna Hersek'te en çok satılan Dnevni Avaz gazetesinde "Suçluya ömür boyu hapis" ifadeleri kullanırken, "Mladic için nihai karar; parmaklıkların arkasında ölecek. Soykırımdan suçlu bulundu." sözlerine yer verildi.
Bir diğer önemli gazetelerden Oslobodjenje de Mladic'in müebbet hapis cezasının onanmasına ilişkin tepkilere yer verildi.
Karadağ'ın en çok okunan haber portallarından CDM de temyiz başvurusunun reddedildiğine vurgu yaparak "Bosna Hersek'te bir kesim, adaletin yerini bulmasından memnuniyet duyarken başka bir kesim çıkan karardan üzgün." ifadelerine yer verdi.
Hırvatistan'daki Jutarnji List, Mladic'in Bosna Hersek'in Prijedor kentinde soykırım suçundan hüküm giymediğine işaret ederek "Kararı okuyan yargıç Mladic'in serbest bırakılmasını istedi." yorumunda bulundu.
SIRBİSTAN'DAKİ MANŞETLERDE MLADİC'E ÖVGÜ
Diğer Balkan ülkelerinden farklı olarak Sırbistan'daki medya Mladic'den "kahraman" olarak bahsetti.