Karadağ'ın en çok okunan haber portallarından CDM de temyiz başvurusunun reddedildiğine vurgu yaparak "Bosna Hersek'te bir kesim, adaletin yerini bulmasından memnuniyet duyarken başka bir kesim çıkan karardan üzgün." ifadelerine yer verdi.

Hırvatistan'daki Jutarnji List, Mladic'in Bosna Hersek'in Prijedor kentinde soykırım suçundan hüküm giymediğine işaret ederek "Kararı okuyan yargıç Mladic'in serbest bırakılmasını istedi." yorumunda bulundu.

SIRBİSTAN'DAKİ MANŞETLERDE MLADİC'E ÖVGÜ

Diğer Balkan ülkelerinden farklı olarak Sırbistan'daki medya Mladic'den "kahraman" olarak bahsetti.