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    • Dünya
    • 09.06.2021 11:24
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    • 09.06.2021 11:24
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    Dijital COVID-19 Sertifikası'nı kabul etti! 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek

    , Birlik sınırları içinde seyahatlerde kullanılacak Dijital COVID-19 Sertifikası'nı kabul etti. 'nin onayının ardından karar, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Aşı sertifikası, kişilerin COVID-19 aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı geçirenlerin iyileştiğine ve antikor seviyesine dair belgeyi ve COVID-19 test sonucunu içerecek. Sertifikayla, AB'de onaylı COVID-19 aşıları olmuş kişilere yönelik seyahat kısıtlamaları kaldırılabilecek.

    AP onayladı! Seyahat kısıtlaması kalkıyor

    Avrupa Parlamentosu (AP), dün oylanan tasarının 690 evet oyu ile kabul edildiğini duyurdu.

    Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin onayının ardından karar, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

    DİJİTAL COVID-19 SERTİFİKASI NEDİR?
    AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 20 Mayıs'ta aşı sertifikası konusunda AB Komisyonu, AB Konseyi ve AP arasında yürütülen müzakerelerin uzlaşıyla sonuçlandığını açıklamıştı.

    Uzlaşıya göre, AB üyesi ülkeler, sertifikanın yürürlüğe gireceği 1 Temmuz itibarıyla ek test veya karantina gibi seyahat kısıtlamalarından kaçınacak. Halk sağlığının korunması gibi gerekli durumlarda ise ülkeler ek tedbirler alabilecek.

        SERTİFİKAYLA SEYAHAT KISITLAMALARI KALKACAK
        Sertifika ücretsiz olacak, kağıt veya dijital şekilde hazırlanacak. Aşı sertifikası, kişilerin COVID-19 aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı geçirenlerin iyileştiğine ve antikor seviyesine dair belgeyi ve COVID-19 test sonucunu içerecek.

        Sertifikayla, AB'de onaylı COVID-19 aşıları olmuş kişilere yönelik seyahat kısıtlamaları kaldırılabilecek.

        AB halihazırda BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretilen aşıları onaylıyor.

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