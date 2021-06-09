



JBSA'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, tüm JBSA ve Lackland personeli için aktif silahlı saldırgan uyarısı yapılarak, tüm üs personelinin derhal tecrit prosedürlerini uygulaması ve siper alması yönünde emir verildi. JBSA'nın açıklamasında, "Tüm JBSA-Lackland personeli için aktif silahlı saldırgan uyarısı.