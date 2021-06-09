ABD Başkanı Biden Washington'dan ayrıldı! Gözler Başkan Erdoğan ile yapacağı görüşmede

BAŞKAN ERDOĞAN NET KONUŞTU

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, pazartesi günü katılacağı Brüksel'deki NATO Zirvesi'nde gündemlerindeki meseleleri muhataplarıyla ele alacaklarını söyleyen Erdoğan, "Zirve vesilesiyle, ABD Başkanı Sayın Biden başta olmak üzere Litvanya, Almanya, İngiltere, Yunanistan liderleriyle ve vaktin uygun olması halinde diğer katılımcılarla baş başa görüşmeler gerçekleştireceğiz. NATO'nun en önemli üyesi olan Türkiye, ittifak kapsamında üzerine düşen görevlerin tamamını hakkıyla yerine getirmiş bir ülkedir. İttifak içindeki diğer ortaklarımızdan tek beklentimiz, bilhassa bölgemizdeki gelişmeler hususunda ülkemizin egemenlik haklarına ve güvenlik hassasiyetlerine saygı gösterilmesidir. Muhataplarımıza bu konudaki kararlılığımızı ifade ederek, terörle mücadele ve insani krizlere etkin müdahale konusunda iş birliği tekliflerimizi tekrarlayacağız" ifadesini kullandı.

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