Prens Harry ve eşi Meghan Markle, yeni doğan kızlarına ‘Diana’ adını verdi

İngiliz Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Markle'ın 2. bebeği dünyaya geldi. Çift, oğulları Archie'in (2) ardından sahip oldukları kızlarına Lilibet Diana Mountbatten- Windsor adını verdi. Bebeğin Lilibet'i ismini Kraliçesi II. Elizabeth'ten, Diana'yı ise büyükannesi Prenses Diana'dan aldığı belirtildi. Doğum sonrası kraliyet mensupları, tebrik mesajları yayımladı.

PARA BENDE DEĞİL

Filistin'ın merhum Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın dul eşi Süha Arafat, eşinin zehirlendiği iddiasını tekrar etti. Arafat'ın yıllarca 3 milyar doların üzerindeki servetinin kendisine kalmadığını anlatamadığını belirten Süha Arafat, eleştirilerden bunaldığı için Malta'ya taşındığını bildirdi.