Erdoğan ve Biden görüşmesinin önemine dikkati çeken Coffey, "Erdoğan ve Biden arasındaki zirvenin başarılı olması için iki tarafın da söylemlerini yumuşatması lazım. YPG ve S-400 gibi uzun süredir var olan konuları kategorize etmeye çalışmalıyız. Bence güvenin yeniden tesisine odaklanmalıyız." ifadesini kullandı.

"BİR ABD VATANDAŞI VE VERGİ MÜKELLEFİ OLARAK, SURİYE'DE NE YAPTIĞIMIZI BİLMEK İSTİYORUM"

ABD'nin Suriye politikasını eleştiren Coffey, "Ben bir ABD vatandaşı ve vergi mükellefi olarak, Suriye'de ne yaptığımızı bilmek istiyorum. Bir nedenle ABD'li siyasetçiler, Suriye'de yaptıklarımız hakkında ABD halkına az bilgi vermeyi doğru buluyor. Birkaç yıl önce DEAŞ ile mücadele için orada olduğumuzu söylediler. Ancak son yıllarda çok muğlak bilgiler geliyor." görüşünü paylaştı.