Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın 14 Haziran'da Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirecekleri ikili görüşme, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Washington Ofisi (SETA DC) tarafından düzenlenen panelde ele alındı.
Moderatörlüğünü SETA DC Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat'ın yaptığı "ABD-Türkiye İlişkileri: NATO Zirvesinde Biden-Erdoğan Toplantısı Öncesi" başlıklı panele, Douglas ve Sarah Allison Dış Politika Merkezi Direktörü Luke Coffey ve SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Muhittin Ataman konuşmacı olarak katıldı.
Coffey, konuşmasında 14 Haziran'daki NATO Zirvesi'nin birçok açıdan önemli olduğunun altını çizerek, bu zirvede ilk kez Afganistan'ın ana başlık olmayacağını kaydetti.